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ຂ່າວສານ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາບັນດາສັນຍາການຄ້າ 2 ຝ່າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
(ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງ ອາເມລິກາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາບັນດາສັນຍາການຄ້າ 2 ຝ່າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ທ່ານນາງຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ເຮັດວຽກບົນຈິດໃຈສ້າງສັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຕິດຂັດ, ຄົງຄ້າງ,  ເພື່ອປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ.

        ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເບ​ລາ​ຣຸດ ແມ່ນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ເບ​ລາ​ຣຸດ ແມ່ນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ເບລາຣຸດ ດ້ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມຢູ່ໃນທ່າເຕີບໂຕ ແລະ ນະໂຍບາຍລົງທຶນທີ່ສະດວກ, ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນສຳລັບວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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