Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ.
ທ່ານາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Suren Baghdasaryan, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາກເມນີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Suren Baghdasaryan, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາກເມນີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກຸມພາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ, ກວດກາຄືນ, ເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.

        ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍມານະພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາທ່າແຮງຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ເຊິ່ງ ອາກເມນີ ເປັນສະມາຊິກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ໜູນຊ່ວຍ, ຊຸກຍູ້ບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ເຊື່ອມຕໍ່, ສ້າງການພົວພັນໂດຍກົງ ແລະ ເປິດກວ້າງການພົວພັນຄ້າຂາຍ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Suren Baghdasaryan, ເຫັນດີຈະສົມທົບກັບບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ; ປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ປະກອບສ່ວນນຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ແທດຈິງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ

ອັດຕາພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕນຳເຂົ້າຈະແມ່ນປະມານ 25%, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາພາສີສຳລັບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈະຢູ່ລະດັບ 25% ແລະ ຈະສູງກວ່າພາຍຫຼັງ 1 ປີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top