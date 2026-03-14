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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​​ຕີ​ຊົ່ວຄາ​ວ ໄທ ຢືນ​ຢັນການ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ສົມ​ຊຸດ​ໃໝ່

ລັດຖະບານປະສົມຊຸດໃໝ່ຂອງ ໄທ ລວມມີ 13 ພັກ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັກພູມໃຈໄທ ແລະ ພັກເພື່ອໄທ ເປັນແກ່ນສານ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກູນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໄທ ທັງເປັນການນຳພັກພູມໃຈໄທ ຢືນຢັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມີນາ ຢູ່ ບາງກອກ.

  ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກູນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໄທ ໃນເຫດການໜຶ່ງທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2026 ຢູ່ບາງກອກ (ພາບ: REUTERS/Chalinee Thirasupa)  
ທ່ານ ອະນຸທິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານປະສົມຊຸດນີ້ ປັດຈຸບັນພວມກວມເອົາປະມານ 291 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນອັນເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກບໍລິຫານໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດກວ້າງການປະສົມຫຼາຍເກີນໄປ (ເກີນລະດັບ 300 ບ່ອນນັ່ງ). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາພັກຄື ກ້າທຳ ຫຼື ປະຊາທິປັດ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວກະກຽມທີ່ສຳຄັນ ກ່ອນວາລະປະຊຸມເລືອກຕັ້ງຄະນະການນຳສະພາຕ່ຳໄທ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຈະມາເຖິງ.

        ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນບຸກຄະລາກອນ, ພາຍຫຼັງພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 14 ມີນາ, ສະພາຕ່ຳຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາຕ່ຳສອງທ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ສະຫຼອງ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ ຫວຽດ​ນາມ: ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ອາ​ວະ​ກາດ

ເປີດ​ສະຫຼອງ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ ຫວຽດ​ນາມ: ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ອາ​ວະ​ກາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳສູງ ຮວ່າລາກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັດແຖບຜ້າເປີດສະຫຼອງກິດຈະກຳສູນອາວະກາດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຂອບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບເຕັກໂນໂລຢີນອນໃນກຸ່ມກ້າວໜ້າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າ (ODA) ຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ລວມມູນຄ່າລົງທຶນກວ່າ 7.000 ຕື້ດົ່ງ (280 ລ້ານ USD).
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