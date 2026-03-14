ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໄທ ຢືນຢັນການສຳເລັດບັນຊີລາຍຊື່ລັດຖະບານປະສົມຊຸດໃໝ່
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກູນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໄທ ທັງເປັນການນຳພັກພູມໃຈໄທ ຢືນຢັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມີນາ ຢູ່ ບາງກອກ.
ທ່ານ ອະນຸທິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານປະສົມຊຸດນີ້ ປັດຈຸບັນພວມກວມເອົາປະມານ 291 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນອັນເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກບໍລິຫານໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດກວ້າງການປະສົມຫຼາຍເກີນໄປ (ເກີນລະດັບ 300 ບ່ອນນັ່ງ). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາພັກຄື ກ້າທຳ ຫຼື ປະຊາທິປັດ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວກະກຽມທີ່ສຳຄັນ ກ່ອນວາລະປະຊຸມເລືອກຕັ້ງຄະນະການນຳສະພາຕ່ຳໄທ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຈະມາເຖິງ.
ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນບຸກຄະລາກອນ, ພາຍຫຼັງພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 14 ມີນາ, ສະພາຕ່ຳຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາຕ່ຳສອງທ່ານ.