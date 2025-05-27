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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ 3 ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ສືບ​ຕໍ່ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລໍາເປີ (ມາເລເຊຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ສົມທົບກັບການເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Thipadei Hun Manet ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ປະເທດ ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ສົມທົບກັບການເຮັດວຽກ

ທີ່ວາລະເຮັດວຽກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສາມທ່ານຕົກລົງເຫັນດີຕີລາຄາຫຼາຍກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ລະຫວ່າງສາມຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ໄດ້ ແລະ ພວມເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການພົບປະລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ/ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງສາມປະເທດ; ເຫັນດີໂດຍຖືວ່າ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການແບ່ງປັນຍຸດທະສາດ ຈະແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງຍາວນານໃນບັນດາຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສາມປະເທດ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການເງິນ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

        ສາມຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືພັດທະນາເຂດຊາຍແດນ; ສົມທົບກັນຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງບັນດາເຂດເສດຖະກິດຂ້າມຊາຍແດນ, ສຳຫຼວດກວດຄືນປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິທຳທີ່ສະດວກເພື່ອພະຍາຍາມຍົກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂຶ້ນເປັນ 5 ຕື້ USD ແລະ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຂຶ້ນເປັນ 20 ຕື້ USD; ຊຸກຍູ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ “3 ປະເທດ, ຈຸດນັດພົບດຽວ” ແລະ ສົມທົບກັບ ໄທ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງສີ່ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ferdinand Marcos Jr ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ; ໂດຍຖືວ່າ ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ, ພະລັງງານທົດແທນ.
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