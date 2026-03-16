ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວີໄສທັດ 100 ປີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກັບການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການວາງແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100ປີ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ການວາງແຜນກັງກຳນົດ 9 ຂົ້ວພັດທະນາ, 9 ສູນກາງໃຫຍ່, ເຊື່ອມຕໍ່ 9 ເສັ້ນທາງກຳລັງໜູນກັບບັນດາແລວທາງ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຊາຍແດນ, ທ່າກຳປັ່ນທະເລ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາສະຖານທີ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳດ່າ, ແມ່ນ້ຳແດງ, ແມ່ນ້ຳດ້ວງ, ແລວທາງສີຂຽວມໍລະດົກທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ຈິດວິນຍານ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງທິດຕາເວັນຕົກປະສານສົມທົບກັບທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ເຂດຮອງຮອຍປະຫວັດສາດ.
ສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ປັດຊະຍາຂອງການວາງແຜນກຳນົດແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເຈົ້າຂອງ; ຕົວເມືອງແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ສີສັນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວິໄສທັດ 100 ປີ, ພັດທະນາຫຼາຍຂົ້ວ, ຫຼາຍຊັ້ນ, ຫຼາຍສູນກາງ, ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍແງ່ມູມ, ພັດທະນາດີຈີຕອນ, ສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ອະລິຍະທຳ.