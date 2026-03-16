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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ສັງ​ລວມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ວີ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ປັດຊະຍາຂອງການວາງແຜນກຳນົດແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເຈົ້າຂອງ; ຕົວເມືອງແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ສີສັນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວິໄສທັດ 100 ປີ.
ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກັບການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການວາງແຜນຜັງສັງລວມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ວິໄສທັດ 100ປີ.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ການວາງແຜນກັງກຳນົດ 9 ຂົ້ວພັດທະນາ, 9 ສູນກາງໃຫຍ່, ເຊື່ອມຕໍ່ 9 ເສັ້ນທາງກຳລັງໜູນກັບບັນດາແລວທາງ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຊາຍແດນ, ທ່າກຳປັ່ນທະເລ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາສະຖານທີ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳດ່າ, ແມ່ນ້ຳແດງ, ແມ່ນ້ຳດ້ວງ, ແລວທາງສີຂຽວມໍລະດົກທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ຈິດວິນຍານ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງທິດຕາເວັນຕົກປະສານສົມທົບກັບທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ເຂດຮອງຮອຍປະຫວັດສາດ.

ສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ປັດຊະຍາຂອງການວາງແຜນກຳນົດແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເຈົ້າຂອງ; ຕົວເມືອງແຫ່ງຄວາມຮັ່ງມີ, ສີວິໄລ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ສີສັນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວິໄສທັດ 100 ປີ, ພັດທະນາຫຼາຍຂົ້ວ, ຫຼາຍຊັ້ນ, ຫຼາຍສູນກາງ, ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍແງ່ມູມ, ພັດທະນາດີຈີຕອນ, ສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ອະລິຍະທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump: ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ ອາ​ດ​ຈະ​ຈັດ​ສົ່ງ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ສູ້​ຮົບ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump: ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ ອາ​ດ​ຈະ​ຈັດ​ສົ່ງ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ສູ້​ຮົບ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ວັນທີ 14 ມີນາ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫຼາຍປະເທດອາດຈະຈັດສົ່ງກ່ຳປັ່ນສູ້ຮົບໄປຍັງເຂດຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງພະລັງງານສຳຄັນນີ້ຢ່າງໂລ່ງລຽນ ໃນສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
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