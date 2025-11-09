ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮີບດ່ວນປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ແນະນຳການປະຕິບັດໃນເດືອນ ພະຈິກ ກ່ຽວກັບລະບົບຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດທາງເອເລັກໂຕນິກ, ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ບັນດາມາດຕະການແກ້ບັດເຫຼືອງ IUU ໃນປີນີ້ຢ່າງທັນທີ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຄວບຄຸມໄດ້ບັນດາກຳປັ່ນຫາປາ. ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນ ເຖິງບັນຫານີ້. ກຳປັນບໍ່ຕິດຕັ້ງ GMS, ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແຕ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຫາປາຢູ່ທະເລ ແມ່ນພວກເຮົາມີການຄວບຄຸມບໍ່ດີແລ້ວ. ຢູ່ເຂດທະເລ ໃນບັນດາເຂດມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຕ້ອງຕໍ່ສູ້, ສ່ວນເຂດທະເລຂຶ້ນກັບອະທິປະໄຕເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມນັບແຕ່ປັດຈຸບັນຈົນຮອດທ້າຍປີ ແລະ ຕົ້ນປີ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສຸມໃສ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ…
ແລະກໍ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງການສຸມໃສ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຈັດການຊອກຫາຄົນຫາຍສາບສູນ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນຖືກບາດເຈັບຢ່າງທັນການ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ຖືກເປ່ເພໂດຍໄວ, ໜູນຊ່ວຍບ່ອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ…