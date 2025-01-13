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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 10 ຂອງ ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​

ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ຮັບຟັງ ສະພາບການ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວິທີການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກະທັດລັດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ຮັບຟັງ ສະພາບການ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວິທີການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກະທັດລັດ; ລາຍການຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດສຳເລັດແຜນສັບຊ້ອນລະບົບບັນດາອົງການກວດກາຕາມຂັ້ນບໍລິຫານໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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