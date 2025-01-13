ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳການປັບປຸງກົງຈັກຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກະທັດລັດ 13/01/2025 ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ຮັບຟັງ ສະພາບການ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວິທີການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກະທັດລັດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18 ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໄດ້ຮັບຟັງ ສະພາບການ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວິທີການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານໃຫ້ກະທັດລັດ; ລາຍການຄວາມຄືບໜ້າປະຕິບັດສຳເລັດແຜນສັບຊ້ອນລະບົບບັນດາອົງການກວດກາຕາມຂັ້ນບໍລິຫານໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)