ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ - ນັກຮົບປະຕິວັດອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດ, ເສຍສະຫຼະເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຫວນຄືນຂະບວນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ, ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງແບບຢ່າງອຸທິດສ່ວນ ແລະ ເສຍສະຫຼະທຸກຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ເຊິ່ງໄດ້ຈົດຈຳໄວ້ໃນດວງໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ສະຫາຍ, ນັກຮົບໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ໄດ້ປະກົດໃຫ້ເຫັນແບບຢ່າງຂອງນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ການນຳທີ່ດີເລີດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ດ້ວຍແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ທິດສະດີຕິດພັບກັນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ເວົ້າໄປຄຽງຄູ່ກັບການກະທຳ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ. ສະຫາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ ແລະ ນຳພາ. ສຳລັບທ່ານແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ແມ່ນປະດິດຄິດສ້າງ, ແມ່ນຮູ້ຈັກຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງປະເທດຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ, ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງປະຕິວັດທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອອາໄລຫາ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກກອມມູນິດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ເປັນການນຳທີ່ດີເລີດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດ, ເສຍສະຫຼະທຸກຢ່າງເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.