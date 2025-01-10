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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທໄດ້ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວ ຍິ່ງຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດກໍ່ຄືກັນ, ຕ້ອງສາມັກຄີກັນເພື່ອການພັດທະນາລວມຂອງສອງປະເທດ, ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ. ປະຕິບັດເພື່ອການພັດທນະລວມຂອງສອງປະເທດ, ເພື່ອການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຄໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ປາດຖະໜາຢາກ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດສືບຕໍ່ລົງທຶນຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງທັງສອງຝ່າຍເພື່ອນຳຄວາມອີ່ມໜຳສຳລາມສົມບູນພູມສຸກມາໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳພັກ, ລັດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳພັກ, ລັດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພາລະກິດຂອງຕົນໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ.
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