Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ຊາ ແລະ ການກັບ​ຄືນ​ມາ​ຖື​ສັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນວິຊາຝ່າຍດຽວ ແລະ ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບວິຊາສຳລັບບາງເປົ້າໝາຍ; ການກັບຄືນມາຖືສັນສາດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ໃນກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານຖືວ່າ ນະໂຍບາຍວິຊາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ, ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດມາຍັງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ປອດໄພ, ຮັກແພງແຂກຄົນ, ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອິດທິພົນຂອງປະເທດຊາດຫຼາຍກວ່າອີກ. ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກໍຖືວ່າ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມທິດສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ເລື່ອງນີ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະກອບສ່ວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງອັນສຳຄັນຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດສຳລັບພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top