ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບວິຊາ ແລະ ການກັບຄືນມາຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ
ໃນກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານຖືວ່າ ນະໂຍບາຍວິຊາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ, ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດມາຍັງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ປອດໄພ, ຮັກແພງແຂກຄົນ, ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອິດທິພົນຂອງປະເທດຊາດຫຼາຍກວ່າອີກ. ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກໍຖືວ່າ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມທິດສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຖືສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່, ເລື່ອງນີ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະກອບສ່ວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງອັນສຳຄັນຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດສຳລັບພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.