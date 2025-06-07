ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແອັດໂຕນີ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢູ່ ຫວຽດນາມ
ໃນການຕ້ອນຮັບບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Bolt, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຮູບແບບເຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແນໃສ່ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ໃນການເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ການນຳບໍລິສັດ 5.0 Robotics, ທ່ານ Carlo Lustrissimi, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່ານນາງ Ilaria Perla, ຜູ້ອຳນວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດການຜະລິດອັດສະລະຍະ, ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຍົກສູງທັດສະດີຈີຕອນ. ທາງບໍລິສັດກໍສະເໜີຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກ່ຽວກັບຫຸ່ນຍົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ CNC ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງໜູນຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງຍົກສູງທັກສະບັນຊາຫຸ່ນຍົນອີກດ້ວຍ.
ກໍໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອັດໂຕນີ Margus Tsahkna. ນະທີ່ນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງທ່ານເຫັນດີຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄວ, ເຈລະຈານະໂຍບາຍ ແລະ ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງພື້ນຖານການທູດດີຈີຕອນທັນສະໄໝ.