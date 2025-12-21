ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນຄັ້ງທີ III
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ ຄັ້ງທີ III ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ສັງຄົມດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ, ກວມລວມບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກ ໃນໄລຍະ 2026 - 2030”.
ຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມໄດ້ກຳນົດ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ເພື່ອປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ; ສ້າງສັງຄົມດີຈີຕອນກວມລວມ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄວາມຍຸຕິທຳໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງໃນການພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ; ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເສດຖະກິດດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນແມ່ນພື້ນຖານ, ມະນຸດເປັນໃຈກາງ”.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີເວທີປາໄສຕ້ອງກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດີຈີຕອນຢ່າງແຮງ, ສັງຄົມດີຈີຕອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຊກຊືມເຂົ້າທຸກຂົງເຂດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືຊີວິດສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ, ຜ່ານນັ້ນ ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.