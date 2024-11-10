ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ບັນດາຂໍ້ຈຳກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ວິເຄາະບັນດາສາຍເຫດ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ; ຄາດຄະເນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຕໍ່ສະພາບການໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຈາກຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍາມໃດກໍເປັນເຈົ້າການ, ວາງອອກນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ ແລະ ມີແຜນການບໍລິຫານຕໍ່ທຸກກໍລະນີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງປີ 2024, ພິເສດແມ່ນເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP.