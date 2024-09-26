ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປີ 2024
ໃນວາລະໄຂເວທີປາໄສຂອງຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ຄື: ທ່າອ່ຽງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານກ່ຽວກັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳໃນໂລກ; ລະບົບນິເວດການບໍລິຫານ ແລະ ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ; ຍຸດທະສາດຫັນປັນອຸດສາຫະກຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນສະພາບການຮ່ວມສຳພັນເຂດ, ພາກສາກົນ ແລະ ທ່າອ່ຽງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່: ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕິດພັນກັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ. ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ສູນປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 (C4IR) ຢູ່ເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ກໍ່ຕັ້ງເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ສົນທະນານະໂຍບາຍກັບວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນຈາກຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ສູນປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 (C4IR) ຢູ່ເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ແມ່ນສູນ C4IR ແຫ່ງທີ່ 2 ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖັດຈາກ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍສູນປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງ ທີ 4 ທົ່ວໂລກ ຂອງ WEF.