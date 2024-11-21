ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20
ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນແຜນນະໂຍບາຍອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ລຸລ່ວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເອົາການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຄວາມກ້າວໜ້າ, ຍຸຕິທຳສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອແລກການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງດຽວ. ເພື່ອປະກອບສ່ວນນຳວິວັດທະນາການນີ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກັບຄືນສູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນ: ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ຫັນປ່ຽນ 3 ຂົງເຂດແກ່ນສານ ນັ້ນແມ່ນຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ທີສອງແມ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ດ້ວຍທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ, ກຳລັງໜູນ ແລະ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາ; ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ, ຍຸຕິທຳ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສຸດທ້າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ບັນດາຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຄວາມມານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ປີນີ້ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກສານກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.