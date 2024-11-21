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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຫັນ​ປ່ຽນ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸ​ດຍອດ G20

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ Rio de Janeiro, ບຣາຊິນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ແຖວໜ້າໂລກ - G20 ສືບຕໍ່ດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດປາໄສຄຳເຫັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື

ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນແຜນນະໂຍບາຍອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ລຸລ່ວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເອົາການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຄວາມກ້າວໜ້າ, ຍຸຕິທຳສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອແລກການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢ່າງດຽວ. ເພື່ອປະກອບສ່ວນນຳວິວັດທະນາການນີ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກັບຄືນສູ່ເປັນປົກກະຕິ, ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນ: ທີໜຶ່ງແມ່ນ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ຫັນປ່ຽນ 3 ຂົງເຂດແກ່ນສານ ນັ້ນແມ່ນຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ. ທີສອງແມ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ດ້ວຍທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ, ກຳລັງໜູນ ແລະ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາ; ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ, ຍຸຕິທຳ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສຸດທ້າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ບັນດາຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ແລະ ຄວາມມານພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ປີນີ້ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກສານກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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