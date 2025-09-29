ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ຂົວ ຝອງເຈົາ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະຫງວນໜຶ່ງນາທີ ອາໄລຫາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດຂົວ ຝອງເຈົາ ເກົ່າ ຫັກພັງລົງ ກ່ອນນີ້ 1 ປີ, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi. ເວົ້າຄືນບັນດາຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງພາຍຸ Yagi ຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳແດງ ກໍ່ຄືເສດຖະກິດ, ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ, ການຄ້າ, ການຜະລິດຢູ່ເຂດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ເລື່ອງຂົວ ຝອງເຈົາ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ພາຍຫຼັງ 1 ປີແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ແກ່ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ ພັກ, ລັດ; ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງຂົວ ຝອງເຈົາ ໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມເຖິງ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi ໂດຍໄວ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດລະຫວ່າງເຂດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນການເດີນທາງໄປມາ, ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.