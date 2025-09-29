Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຂົວ ຝອງ​ເຈົາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ຝຸເທາະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ ຂົວຝອງເຈົາ ໃໝ່ - ທາງຫຼວງ 32C ແຂວງ ຝຸເທາະ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະຫງວນໜຶ່ງນາທີ ອາໄລຫາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດຂົວ ຝອງເຈົາ ເກົ່າ ຫັກພັງລົງ ກ່ອນນີ້ 1 ປີ, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi. ເວົ້າຄືນບັນດາຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງພາຍຸ Yagi ຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳແດງ ກໍ່ຄືເສດຖະກິດ, ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ, ການຄ້າ, ການຜະລິດຢູ່ເຂດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ເລື່ອງຂົວ ຝອງເຈົາ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ພາຍຫຼັງ 1 ປີແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ແກ່ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ ພັກ, ລັດ; ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງຂົວ ຝອງເຈົາ ໃໝ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມເຖິງ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi ໂດຍໄວ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດລະຫວ່າງເຂດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນການເດີນທາງໄປມາ, ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ Paralympic ສາ​ກົນ ຟື້ນ​ຟູ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ເບ​ລາ​ຣຸດ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ Paralympic ສາ​ກົນ ຟື້ນ​ຟູ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ເບ​ລາ​ຣຸດ

ນັບແຕ່ປີ 2022, ທົ່ວຂະບວນການ Paralympic ລັດເຊຍ ໄດ້ຊອກຫາມາດຕະການຢ່າງຍຸດຕິທຳໃຫ້ແກ່ບັນດານັກກິລາຂອງຕົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາງານແຂ່ງຂັນສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top