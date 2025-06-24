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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ທັງ​ການ​ສະ​ໜອງ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ ແຕ່ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດ, ຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ມຸ່ງໄປເຖິງສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຮັບມືຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກ ທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ ແຕ່ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດ, ຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ມຸ່ງໄປເຖິງສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ; ຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບການຕະຫຼາດຄືນໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນ, ຮັບປະກັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຕະຫຼາດ, ລະບົບການສະໜອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນເຮັດໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ຮັກສາບັນດາລະບົບສະໜອງຮັບປະກັນຄວາມສະດວກ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເພີ່ມທະວີທັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍປີການເງິນ, ຄື: ຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ໂຈະແລະ ຕໍ່ກຳນົດການເກັບພາສີ, ຄ່າທຳນຽມ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມລາຍຮັບ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ຍູ້ແຮງການປະຢັດ; ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ຖືການລົງທຶນສາທາລະນະນຳໜ້າພາກເອກະຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາບ້ວງລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການຈ່າຍເງິນ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຄາ, ຕະຫຼາດ.

ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີການຄຸ້ມຄອງລາຄາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີໄຫວພິບ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງດອກເບ້ຍເພື່ອຮັບປະກັນການສຳຜັດກັບທຶນຢ່າງສະດວກກ່ວາ, ເປີດກວ້າງສິນເຊື່ອທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ, ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກ, ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍສິນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ສົມທົບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະໂຍບາບເງິນຕາໜູນຊ່ວຍນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
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