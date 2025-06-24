ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີທັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຮັບມືຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກ ທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ ແຕ່ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດ, ຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ມຸ່ງໄປເຖິງສີຂຽວ, ວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ; ຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບການຕະຫຼາດຄືນໃໝ່, ຜະລິດຕະພັນ, ຮັບປະກັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຕະຫຼາດ, ລະບົບການສະໜອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນເຮັດໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ຮັກສາບັນດາລະບົບສະໜອງຮັບປະກັນຄວາມສະດວກ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ເພີ່ມທະວີທັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍປີການເງິນ, ຄື: ຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ໂຈະແລະ ຕໍ່ກຳນົດການເກັບພາສີ, ຄ່າທຳນຽມ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມລາຍຮັບ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ຍູ້ແຮງການປະຢັດ; ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ຖືການລົງທຶນສາທາລະນະນຳໜ້າພາກເອກະຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາບ້ວງລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການຈ່າຍເງິນ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຄາ, ຕະຫຼາດ.
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີການຄຸ້ມຄອງລາຄາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີໄຫວພິບ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງດອກເບ້ຍເພື່ອຮັບປະກັນການສຳຜັດກັບທຶນຢ່າງສະດວກກ່ວາ, ເປີດກວ້າງສິນເຊື່ອທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ, ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກ, ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍສິນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ສົມທົບນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະໂຍບາບເງິນຕາໜູນຊ່ວຍນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ.