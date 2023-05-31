Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດ ສັງກັດວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນເອກະຊົນ Hermann Gmeiner ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມນັກຮຽນ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເດັກມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມປອດໄພ, ສົດໃສ; ຖືນີ້ແມ່ນບັນຫາທັງຮີບດ່ວນ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກພິການເວົ້າສະເພາະ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ທົ່ວສັງຄົມ, ໃນນັ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ມີບົດບາດເປັນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ປົກປ້ອງ ແລະ ດູແລເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກພິການເວົ້າສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ; ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ ແລະ ເຄົາລົບສິດສະເໝີພາບຂອງເດັກ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາ 210 ທຶນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ຟິລິບປິນ ເພື່ອນຳພົນລະເມືອງ ກັບເມືອ ປະເທດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ຟິລິບປິນ ເພື່ອນຳພົນລະເມືອງ ກັບເມືອ ປະເທດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ

ກົມກົງສູນ ແລະ ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກະກຽມບັນດາວິທີການ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງດ່ານຊາຍແດນເພື່ອຮັບ, ມອບສົ່ງພົນລະເມືອງໃຫ້ຄອບຄົວ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top