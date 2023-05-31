ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄົນພິການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເດັກມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມປອດໄພ, ສົດໃສ; ຖືນີ້ແມ່ນບັນຫາທັງຮີບດ່ວນ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກພິການເວົ້າສະເພາະ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ທົ່ວສັງຄົມ, ໃນນັ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ມີບົດບາດເປັນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ປົກປ້ອງ ແລະ ດູແລເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກພິການເວົ້າສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ; ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ ແລະ ເຄົາລົບສິດສະເໝີພາບຂອງເດັກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາ 210 ທຶນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.