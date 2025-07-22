ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກວດກາຮູບແບບການບໍລິຫານໃໝ່ຢູ່ ອານຢາງ, ດົ່ງທາບ
ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກໃຕ້, ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນຮັບໃຊ້ການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານສາທາລະນະຢູ່ຕາແສງ ເທີຍເຊີນ (ຕາແສງຕິດກັບຊາຍແດນ), ແຂວງ ອານຢາງ ແລະ ຕາແສງ ໝີຮຽບ, ແຂວງດົ່ງທາບ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ ຕາແສງ ເທີຍເຊີນ, ແຂວງອານຢາງ ແລະ ຕາແສງ ໝີຮຽບ, ແຂວງດົ່ງທາບ ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຕາມຮູບແບບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານໃໝ່ກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທຸກຂັ້ນຂອງພັກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າແຂວງອານຢາງ ແລະ ແຂວງດົ່ງທາບມານະພະຍາຍາມບັນລຸການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສູງກ່ວາ 8%, ສຸມໃສ່ເຂົ້າການລົງທຶນສາທາລະນະ, ກະຕຸ້ນການບໍລິໂພກ, ການສົ່ງອອກ, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດດ້ານວັດຖຸແລະຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງພັກ, ລັດ.