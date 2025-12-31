ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດສຳເລັດການສ້າງເຮືອນຖືກເປເພຍ້ອນພາຍຸນ້ຳຖ້ວມກ່ອນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2026
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈູງ” ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນກະທົບຍ້ອນພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຂດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ໂດຍດ່ວນ.
ບົດລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫງວຽນຮວ່າງຮຽບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນເຮືອນຢູ່ຖືກພັງທະລາຍ ຕ້ອງກໍ່ສ້າງໃໝ່ແມ່ນ 1.597 ຫຼັງ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ 671 ຫຼັງ. ຈຳນວນເຮືອນຢູ່ເປເພ ຕ້ອງສ້ອມແປງແມ່ນ 34.759 ຫຼັງ, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ 99,99% ໄດ້ສ້ອມແປງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2026.