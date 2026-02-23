ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ນຳສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມກາຍເປັນອົງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ມອບຫຼຽນກາແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຮອດປີ 2030 ນຳສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຫວຽດນາມ ກາຍເປັນອົງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງຕ້ອງເປັນໄປ, ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເປີດປະຕູການພັດທະນາບຸກທະລຸ ແລະ ກຳລັງໜູນສຳຄັນພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ ຂອງບັນດາປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ຄວນພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດສູນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ, ຄ່ອຍໆທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດກ້າວໜ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກເທື່ອລະກ້າວ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີທິດນຳທີ່ວ່າ: ພູມປັນຍາຢອດຢ້ຽມ - ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຢີ - ການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ - ຕິດແທດສະພາບການ - ສ້າງສັນອະນາຄົດ.