ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດບັນດາບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານ Ishiba Shigeru ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມກັບ ພັກ Komei (ໂຄເມ). ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ishiba Shigeru ໄດ້ແນະນຳບັນດານະໂຍບາຍໂດຍພື້ນຖານຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ອີງຕາມ 5 ເສົາຄ້ຳນັ້ນແມ່ນ: ການເມືອງພາຍໃນ, ເສດຖະກິດ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ. ກ່ຽວກັບການເມືອງພາຍໃນ, ທ່ານ Ishiba ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງລັດຖະບານປະສົມກຳອຳນາດລະຫວ່າງພັກເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ (LDP) ແລະ ພັກ Komei. ກ່ຽວກັບບັນດາເສດຖະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Ishiba ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ແນວທາງທ່ານ Kishida Fumio ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນ, ພະຍາຍາມເພື່ອນຳເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນອອກຈາກສະພາບການສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດຫຼຸດລົງ, ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບເສດຖະກິດເຕີບໂຕໃໝ່.