ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ພ້ອມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອມຮັບເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນກະເສດຫວຽນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຈີນ, ຮັບຊົມວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເຈິ່ນແທັງເໝິນ.