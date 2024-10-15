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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ສຽງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ສຽງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ພ້ອມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອມຮັບເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນກະເສດຫວຽນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຈີນ, ຮັບຊົມວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (CREC).
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