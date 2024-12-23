Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ສະຫຼອງ​ 03 ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂດ​ຊຸມ​ຊົນບ້ານລ່າງໜູ, ນ້ຳ​ຕົງ ແລະ ຄໍ​ວ່າງ ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງບັນດາໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງບັນດາໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ບ້ານລ່າງໜູ (ຕາແສງ ຝຸກແຄັງ, ເມືອງ ບ໋າວອຽນ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງບັນດາໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່.

ນີ້ແມ່ນເຂດຖືກຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຈາກພາຍຸ Yagi ເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ. ສະເພາະຢູ່ບ້ານລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ, ຄໍວ່າງ, ມີ 84 ຄົນເສຍຊີວິດ, ໃນນັ້ນຍັງມີ 8 ຄົນຖືກຫາຍສາບສູນ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງບັນດາໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ (ພາບ: VOV)  

ໃນພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳ, ຜູ້ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຫືວງອກ, ຜູ້ບັນຊາການແມ່ທັບນ້ອຍ 12 (ບໍລິສັດໃຫຍ່ກໍ່ສ້າງເຈື່ອງເຊີນ), ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປແບບບໍ່ມີຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນ. ເລື່ອງກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ມອບເຮືອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຮັກແພງຂອງທະຫານທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນນ້ຳໃຈຂອງ “ທະຫານເຈື່ອງເຊີນ” ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ “ກອງທະຫານປະຕິບັດງານ”, “ກອງທະຫານອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ” ໃນສະໄໝໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top