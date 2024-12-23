ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງ 03 ໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ ຄືນໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ບ້ານລ່າງໜູ (ຕາແສງ ຝຸກແຄັງ, ເມືອງ ບ໋າວອຽນ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງບັນດາໂຄງການສ້າງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ ແລະ ຄໍວ່າງ, ແຂວງ ລ່າວກາຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່.
ນີ້ແມ່ນເຂດຖືກຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຈາກພາຍຸ Yagi ເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ. ສະເພາະຢູ່ບ້ານລ່າງໜູ, ນ້ຳຕົງ, ຄໍວ່າງ, ມີ 84 ຄົນເສຍຊີວິດ, ໃນນັ້ນຍັງມີ 8 ຄົນຖືກຫາຍສາບສູນ.
ໃນພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳ, ຜູ້ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຫືວງອກ, ຜູ້ບັນຊາການແມ່ທັບນ້ອຍ 12 (ບໍລິສັດໃຫຍ່ກໍ່ສ້າງເຈື່ອງເຊີນ), ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປແບບບໍ່ມີຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນ. ເລື່ອງກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ມອບເຮືອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຮັກແພງຂອງທະຫານທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນນ້ຳໃຈຂອງ “ທະຫານເຈື່ອງເຊີນ” ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ “ກອງທະຫານປະຕິບັດງານ”, “ກອງທະຫານອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ” ໃນສະໄໝໃໝ່.