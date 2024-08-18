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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຜູ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ Peatongtarn Shinawatra - ຂົວ​ຕໍ່​ລຸ້ນຄົນ​ຕ່າງໆ​ຊຸກ​ຍູ້ ໄທ ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ໄທ, Wan Noor ໄດ້ຍືນໃບສະເໜີ ທ່ານນາງ Paetongtarn Shinawatra ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງ ໄທ ເພື່ອຂໍການຮັບຮອງຈາກ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ, ດ້ວຍແຜນການຈະຈັດພິທີມອບ - ຮັບໜັງສືໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ.
ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບໄຊຊະ Peatongtarn Shinawatra - ຂົວຕໍ່ລຸ້ນຄົນຕ່າງໆຊຸກຍູ້ ໄທ ພັດທະນາ (ພາບ: Thairath)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ Paetongtarn Shinawatra ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນບົດບາດໃໝ່ ເພື່ອປົວແປງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າອີກ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໄທ ທຸກຄົນ.      

ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 319 ບັດ, ບັດຄ້ານ 145 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 27 ບັດ ໃນຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 491 ບັດ, ທ່ານນາງ Paetongtarn ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີເພດຍິງຄົນທີ 2 ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ໄທ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກຄົນທີ 3 ໃນຄອບຄົວ Shinawatra ຮັບດຳລົງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.

ຫາງສຽງ ໄທ ໄດ້ມີການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ ທ່ານນາງ Paetongtarn ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ, ໂດຍຖືວ່າ ທ່ານນາງ Paetongtarn ດ້ວຍອາຍຸທີ່ຍັງໜຸ່ມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຖັນແຖວຊ່ວຍວຽກທີ່ມີປະສົບການຊຳນານງານນັ້ນ, ສາມາດຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ກັບລຸ້ນເກົ່າ ຢູ່ ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ລຸ້ນ​ກ​່ອນ

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ລຸ້ນ​ກ​່ອນ

ວິວັດການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານຫຼາຍຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະສົມໄດ້ບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນຜູ້ນຳ.
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