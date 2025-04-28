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ຂ່າວສານ

ນາຍ​ພົນ ອິນ​ເດຍ ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດເປັນເອກະພາບ

ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນວັນປະຫວັດສາດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການສຳລັບທຸກປະເທດທີ່ປາດຖະໜາມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມເສລີພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສະຖຽນລະພາບອີກດ້ວຍ.
ນາຍພົນ P.K Chakravorty, ອະດີດທູດທະຫານ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 1996 – 1999 (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ ເປັນເອກະພາບ (30/4/1975-30/4/2025) ເມືອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ New Delhi,  ນາຍພົນ P.K Chakravorty, ອະດີດທູດທະຫານ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 1996 – 1999, ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນວັນປະຫວັດສາດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການສຳລັບທຸກປະເທດທີ່ປາດຖະໜາມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມເສລີພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສະຖຽນລະພາບອີກດ້ວຍ. ເມື່ອສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີ, ທ່ານ P.K Chakravorty, ຖືວ່າ ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານ, ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນວິວັດການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍປະເທດພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນສັງກາດໃໝ່, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາສິລະປະທາງການທູດຢ່າງປິຊາສາມາດ, ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດສົມທົບກັບຄວາມສາມາດໄຫວພິບ ແລະ ຍອມຮັບປ່ຽນແປ່ງ ເພື່ອຫັນປະເທດຊາດເປັນທັນສະໄໝ. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ, ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ເຂດອາວະກາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທ​ນ​ຂັ້ນ​ສູງ ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທ​ນ​ຂັ້ນ​ສູງ ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸດລິດ ຈະນຳໜ້າຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັດປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແຕ່ວັນທີ 28 – 30 ເມສາ 2025;
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