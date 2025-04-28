ຂ່າວສານ
ນາຍພົນ ອິນເດຍ ປະທັບໃຈຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ ເປັນເອກະພາບ (30/4/1975-30/4/2025) ເມືອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ New Delhi, ນາຍພົນ P.K Chakravorty, ອະດີດທູດທະຫານ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 1996 – 1999, ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນວັນປະຫວັດສາດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການສຳລັບທຸກປະເທດທີ່ປາດຖະໜາມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມເສລີພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສະຖຽນລະພາບອີກດ້ວຍ. ເມື່ອສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາຄວາມຄືບໜ້າກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີ, ທ່ານ P.K Chakravorty, ຖືວ່າ ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານ, ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນວິວັດການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍປະເທດພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນສັງກາດໃໝ່, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາສິລະປະທາງການທູດຢ່າງປິຊາສາມາດ, ຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດສົມທົບກັບຄວາມສາມາດໄຫວພິບ ແລະ ຍອມຮັບປ່ຽນແປ່ງ ເພື່ອຫັນປະເທດຊາດເປັນທັນສະໄໝ. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ, ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ເຂດອາວະກາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.