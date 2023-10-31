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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ: ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ກ່ອນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 ແລະ ເດືອນ ເມສາ 2019.
ທ່ານ Mark Rutte, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ Mark Rutte, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 2 ວັນ (ຄືວັນທີ 1 – 2 ພະຈິກ 2023). ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທ່ານ Mark Rutte ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ. ກ່ອນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 ແລະ ເດືອນ ເມສາ 2019.

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ໃນສະພາວະທີ່ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ທ່າອ່ຽງປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນນຫຼວງຫຼາຍພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ນັກສິລະປິນຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກເອົາດົນຕີພື້ນເມືອງສົມທົບກັບດົນຕີທັນສະໄໝທັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວິທີນຳດົນຕີພື້ນເມືອງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍແລະໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບໄວໜຸ່ມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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