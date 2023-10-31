ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ: ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ Mark Rutte, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 2 ວັນ (ຄືວັນທີ 1 – 2 ພະຈິກ 2023). ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທ່ານ Mark Rutte ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ. ກ່ອນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 ແລະ ເດືອນ ເມສາ 2019.
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ໃນສະພາວະທີ່ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2023).