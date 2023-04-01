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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: Vietcombank ຄວນບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ

ໂດຍເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານການຄ້າຂອງລັດ 4 ແຫ່ງທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນລະບົບທະນາຄານ ຫວຽດນາມ, ໃນ 60 ປີຜ່ານມາ, Vietcombank ຍາມໃດກໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງທັນການ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປະດັບຫຼຽນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ Vietcombank (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດວິລະຊົນແຮງງານຂອງທະນາຄານການຄ້າ ຫວຽດນາມ (Vietcombank). ໂດຍເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານການຄ້າຂອງລັດ 4 ແຫ່ງທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດໃນລະບົບທະນາຄານ ຫວຽດນາມ, ໃນ 60 ປີຜ່ານມາ,  Vietcombank ຍາມໃດກໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ບັນດາຄວາມຕ້ອງການທຶນສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາການບໍລິການທະນາຄານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບໃຊ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຈຳກັດ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມສົມດຸນໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ໂດຍຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງ Vietcombank ໃນ 60 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Vietcombank ສືບຕໍ່ຮັກສາທີ່ຕັ້ງເປັນທະນາຄານອັນດັບ 1 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ນອນໃນກຸ່ມ 100 ທະນາຄານໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາບົດບາດເປັນທະນາຄານຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳພາຕະຫຼາດຂອງລະບົບບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ , Vietcombank ຄວນກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍ, ການກຳນົດທິດ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການພັດທະນາໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ, ເໝາະສົມກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງທະນາຄານຮອດປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030 ແລະ ທ່າອ່ຽງພັດທະນາລວມຂອງບັນດາທະນາຄານຢູ່ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ວັນທີ 30 ມີນາ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Wendy Sherman ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອກ.
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