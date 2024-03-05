Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຮອດ Melbourne, ເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຈະແລກປ່ຽນ, ຍົກອອກວິໄສທັດ, ບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ສະໜາມບິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ເຮືອບິນພິເສດສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຮອດສະໜາມບິນ Melbourne, ເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 5 – 9 ມີນາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese.      

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຫວນຄືນການພົວພັນໃນຕະຫຼອດ 50 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນພັດທະນາແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເໝາະສົມກັບຂອບເຂດການຮ່ວມມືຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2021.      

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຈະແລກປ່ຽນ, ຍົກອອກວິໄສທັດ, ບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພິເສດ, ຄາດວ່າ ຝ່າຍອົດສະຕາລີ ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ສະເໜີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືໃໝ່; ຖ້າສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.      

ໃນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຈລະຈາ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ອົດສະຕາລີ; ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ, ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ເຮັດວຽກກັບບາງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ…

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Vladimir Titov ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມສົນທະນາຍຸດທະສາດທາງການທູດ - ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 13.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top