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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຂະແໜງສານເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແນະນຳຮູບແບບການຫັນເປັນດີຈີຕອນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ຂັ້ນ ກະຊວງແລະ ຂະແໜງການຂອງຂະແໜງສານ. ກອງປະຊຸມ ໂດຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອອນລາຍກັບສານປະຊາຊົນກວ່າ 800 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຢູ່ສະຖານທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດແມ່ນວຽກງານການເມືອງສຳຄັນ, ທ່າອ່ຽງຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍພາວະວິໄສໃນກິດຈະການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ວຽກງານກໍ່ສ້າງສານເອເລັກໂຕຼນິກໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນວຽກງານສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນວິວັດທະນາການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການ, ແລະເປັນວຽກງານອັນຮີບດ່ວນຂອງລະບົບສານໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ.

   ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງສານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົນໄກນະໂຍບາຍໃນການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ, ກໍ່ສ້າງສານເອເລັກໂຕນິກ; ຍູ້ແຮງການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນແລະ ພື້ນຖານດີຈິຕອນ ເພື່ອສ້າງປະຖົມປັດໄຈທີ່ສຳຄັນໃນການກໍ່ສ້າງ ສານເອເລັກໂຕນິກແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ທາງເຄືອຂ່າຍແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທຸກກໍລະນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມີຫຼາຍຮູບແບບສະຕາດອັບ (start up), ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີລັກສະນະໝູນໃຊ້ສູງ ໂດຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແນະນຳໃນວັນບຸນສະຕາດອັບແຫ່ງຊາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແຫ່ງພູມປັນຍາ, ເຊີດຊູຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັບປຸກລຸກນ້ຳໃຈສະຕາດອັບ, ຄວາມຄາດຫວັງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຮູ້, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
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