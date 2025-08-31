ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດບຸກທະລຸ ແລະປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ
ກອງປະຊຸມແມ່ນເວທີປາໄສສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຟັງຄຳເຫັນຈາກວິສາຫະກິດ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບັນດາກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ດີເລີດເພື່ອຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຄະນະຜູ້ປະກອບການນັບມື້ນັບພັ
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສາປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ແລະ ຜາສຸກ.