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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ທູເຍົາໝົດ - ເຈີນແທັງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນັກລົງທຶນ, ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບັນດານັກປະມູນຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ແລະ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງສູງສຸດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ທູເຍົາໝົດ - ເຈີນແທັງ, ຕອນໄປຜ່ານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ ມີລວງຍາວກວ່າ 52 ກມ. ໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນຫັນເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 5.000 ກມ ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກໃນໄລຍະ 2021 – 2030.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນັກລົງທຶນ, ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບັນດານັກປະມູນຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ແລະ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງສູງສຸດ, ຜັນຂະຫຍາຍຮັບປະກັນໂຄງການໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ, ເຕັກນິກ, ຮັກສາອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ເປັນສັກຂີພິຍານແຂວງ ບິ່ງເຍືອງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ 7 ໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນເກືອບ 8.500 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 340 ລ້ານ USD).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຂໍຕົວ​ໜັງ​ສື​ຂໍ​ພອນຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ສະ​ແດງອອກ​ຜ່ານ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ​ໜັງ​ສື

ການ​ຂໍຕົວ​ໜັງ​ສື​ຂໍ​ພອນຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ສະ​ແດງອອກ​ຜ່ານ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ​ໜັງ​ສື

ການຂໍຕົວໜັງສືຂໍພອນຍາມຕົ້ນປີໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄີຍຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່, ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ ພ້ອມກັບຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ປີໃໝ່ມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປາດຖະໜາສິ່ງໃດໄດ້ສິ່ງນັ້ນ. ນີ້ກໍແມ່ນຈຸດຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນມັກການຮ່ຳຮຽນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
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