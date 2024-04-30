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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ ຢູ່ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ, ຝູອຽນ, ບິ່ງດິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກງານບຸກເບີກພື້ນທີ່ ແລະ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຍ້ອນມີໂຄງການ. ທຸກຝ່າຍຈົ່ງມານະພະຍາຍາມເຮັດສຳເລັດໂຄງການ, ເປີດຂອບເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຍອຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລຍະ 2021 – 2025

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ເມສານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໂຄງການ ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຍອຍກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຊຶ່ງແລ່ນຜ່ານ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ ຮວ່າ, ຝູອຽນ, ບິ່ງດິງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກງານບຸກເບີກພື້ນທີ່ ແລະ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຍ້ອນມີໂຄງການ. ທຸກຝ່າຍຈົ່ງມານະພະຍາຍາມເຮັດສຳເລັດໂຄງການ, ເປີດຂອບເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ບັນລຸໝາກຜົນນີ້ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍອອກວີຊາອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມພວມສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ.
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