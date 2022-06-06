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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 111 ປີແຫ່ງວັນເພິ່ນເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຢ້ຽມງານວາງສະແດງ)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດ 111 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ (05 ມິຖຸນາ 1911 – 05 ມິຖຸນາ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ (ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ), ຢູ່ເມືອງ 4, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.

ກ່ອນນີ້, 111 ປີ, ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 1911, ຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ - ທ່າກ່ຳປັ່ນ ໄຊ່ງ່ອນ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ), ມີຊາວໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ ຫງວຽນເຕີດແທັງ - ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຊາດ ເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາເສັ້ນທາງເພື່ອປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ. ພາຍຫຼັງໄລຍະກວ່າ 30 ປີແຫ່ງວັນອອກເດີນທາງໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງເພື່ອກູ້ຊາດນັ້ນ, ປີ 1941, ເພິ່ນ ກັບເມືອປະເທດ, ຊີ້ນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ດຳເນີນການປະຕິບັດເດືອນ ສິງຫາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ສ້າງສະຖາປະນາປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຫວຽດນາມ (ປະຈຸບັນແມ່ນປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ).

ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ກໍ່ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຍະປະທານ ໂຕນດຶກທັງ; ເຂົ້າຢ້ຽມງານວາງສະແດງ “ໄຊ່ງ່ອນ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ຊຸມປີຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20 - ເຂດເຊິ່ງ ຫງວຽນເຕີດແທັງ ມາ ແລະ ໄປຊອກຫາເສັ້ນທາງເພື່ອກູ້ຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນສະພາບການໃໝ່”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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