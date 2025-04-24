ຂ່າວສານ
ນັບໝຶ່ນຄົນຫຼັ່ງໄຫຼມາ ວາຕີກັງ ເພື່ອອຳລາສັນຕະປະປາ Francis
ສົບຂອງສັນຕະປະປາ Francis ໄດ້ວາງຢູ່ ມະຫາວິຫານພະສັນຕະປະປາແຫ່ງນັກບຸນ Peter. ເວລາໄວ້ອາໄລຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 25 ເມສາ. ສັນຕະປະປາ Francis, ຜູ້ນຳຂອງຊາວກາໂຕລິກ 1,4 ຕື້ຄົນໃນໂລກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນພິທີກຳໃນງານສົບຢ່າງລຽບງ່າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຕົວຈິງ, ພິທີແຫ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດ.
ງານສົບຂອງສັນຕະປະປາ Francis ຈະດຳເນີນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ Peter ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ. ເຂົ້າຮ່ວມງານສົບມີການນຳຈາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ລວມມີ: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ລາຊະກຸມມານ ອັງກິດ..