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ຂ່າວສານ

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ວັນທີ 23 ເມສາ, ມີປະມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກສາລະທິດໃນໂລກມາລຽນແຖວເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ Peter ເພື່ອແສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສັນຕະປະປາ Francis.
ນັບໝຶ່ນຄົນຫຼັ່ງໄຫຼມາ ວາຕີກັງ ເພື່ອອຳລາສັນຕະປະປາ Francis (ພາບ: TTXVN)

ສົບຂອງສັນຕະປະປາ Francis  ໄດ້ວາງຢູ່ ມະຫາວິຫານພະສັນຕະປະປາແຫ່ງນັກບຸນ Peter. ເວລາໄວ້ອາໄລຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 25 ເມສາ. ສັນຕະປະປາ Francis, ຜູ້ນຳຂອງຊາວກາໂຕລິກ 1,4 ຕື້ຄົນໃນໂລກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນພິທີກຳໃນງານສົບຢ່າງລຽບງ່າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຕົວຈິງ, ພິທີແຫ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດ.

ງານສົບຂອງສັນຕະປະປາ Francis  ຈະດຳເນີນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ  Peter ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ. ເຂົ້າຮ່ວມງານສົບມີການນຳຈາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ລວມມີ: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ລາຊະກຸມມານ ອັງກິດ..

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ການຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ນັບມື້ນັບລົງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີເນື້ອແທ້.
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