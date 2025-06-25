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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: “ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ”

ໂດຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທຽນຊີນ ໃນຫຼາຍແງ່ມູມ”.
ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຈີນ ມາສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຍັງ ຈີນ (ພາບ: VGP)

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ມາເຈຍ, ນັກຮຽນຮູ້ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊິກໂລກໃຕ້ ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ ທຽນຊີນ (ຈີນ), ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງ WEF ຢູ່ ທຽນຊີນ, ຫຼືຍັງເອີ້ນວ່າ “ເວທີປາໄສ Davos ລະດູຮ້ອນ” ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ ຈີນ.

ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວເປັນ 3 ປີຢ່າງລຽນຕິດຢູ່ ຈີນ ກໍຄືບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີປາໄສນີ້, ທ່ານສາດສະດາຕານ ມາເຈຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສໃນຫຼາຍດ້ານ, ລວມມີ: ການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ສະເໜີບັນດາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ບັນດາບັນຫາເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ໄຈ້ແຍກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຊຸດໂຊມ, ໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍອື່ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ເຊິ່ງພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ເປັນ​ມົນ​ລະ​ພິດ ດີ​ໂອ​ຊິນ

ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ເປັນ​ມົນ​ລະ​ພິດ ດີ​ໂອ​ຊິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Aler Grubbs, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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