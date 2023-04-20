ຂ່າວສານ
ນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ລາວ
ໃນລາຍການດັ່ງກ່າວ, ນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະວັນນະຄະດີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງປະເທດ. ນາງ ສີຈັນ ແກ້ວມະນີວັນ ນັກສຶກສາປີປີ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້. ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້, ກໍມີຫຼາຍອົງການຈັດບຸນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ. ໝູ່ເພື່ອນຄົນ ຫວຽດ ແລະ ຄູອາຈານ ຍາມໃດກໍຊ່ວຍເຫຼືອ, ຖ້າວ່າ ພວກນ້ອງມີອັນໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ. ນ້ອງເຫັນວ່າ ຄົນ ຫວຽດ ຮັກແພງພວກນ້ອງຄືກັນກັບລູກຫຼານໃນຄອບຄົວດຽວກັນ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ສະຖາບັນ, ຫໍສະໝຸດນັກສຶກສາຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ - ປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນໃຊ້ຈ່າຍເສັງໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກປະເພດ A1 100% ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ພວມຮຽນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.