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ຂ່າວສານ

ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ

ວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ ໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານນາງ ພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ, ຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 250 ຄົນ.
  ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບນັກສຶກສາໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ  

ໃນລາຍການດັ່ງກ່າວ, ນັກສຶກສາ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະວັນນະຄະດີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງປະເທດ. ນາງ ສີຈັນ ແກ້ວມະນີວັນ ນັກສຶກສາປີປີ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫງວຽນເຕິດແທັ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້. ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້, ກໍມີຫຼາຍອົງການຈັດບຸນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ. ໝູ່ເພື່ອນຄົນ ຫວຽດ ແລະ ຄູອາຈານ ຍາມໃດກໍຊ່ວຍເຫຼືອ, ຖ້າວ່າ ພວກນ້ອງມີອັນໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ. ນ້ອງເຫັນວ່າ ຄົນ ຫວຽດ ຮັກແພງພວກນ້ອງຄືກັນກັບລູກຫຼານໃນຄອບຄົວດຽວກັນ”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ສະຖາບັນ, ຫໍສະໝຸດນັກສຶກສາຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ - ປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນໃຊ້ຈ່າຍເສັງໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກປະເພດ A1 100% ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ພວມຮຽນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເຊັກ​ໂກ ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ວັນທີ 20 ເມສາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເຊັກໂກ Petr Fiala ຈະດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອາຊີຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Petr Fiala ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອທ້າຍປີ 2021 ແລະ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານເຊັກໂກ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີຜ່ານມາ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສອງຝ່າຍ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
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