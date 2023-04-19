ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ກູບາ: ການຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແມ່ນເໜືອກວ່າບັນດາພິທີການເປັນປະເພນີ
ການຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນແງ່ມູມການເມືອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ກູລາ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງ ປອ. Ruvislei Gonzalez Saez, ຮອງປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກູບາ - ຫວຽດນາມ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການພົວພັນສາກົນ ຢູ່ ກູບາ, ໃນວັນທີ 17 ເມສາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານ ປອ. Ruvislei Gonzalez Saez ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍນໍ້າໃຈຄວາມຮັກແພງແບບພິເສດ ຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແມ່ນເໜືອກວ່າພິທີການເປັນປະເພນີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກການນຳຂັ້ນສູງສຸດຢູ່ປະເທດເກາະ Caribe. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ກູບາ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນແງ່ມູມການພົວພັນສາກົນຂອງສອງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການພັດທະນາຂອງພາລະກິດປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດອີກດ້ວຍ.