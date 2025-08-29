ຂ່າວສານ
ນັກຮຽນຮູ້ສາກົນ: ການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຕ້ອງເປັນໄປຂອງປະຫວັດສາດ
ການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ (19 ສິງຫາ 1945) ແລະ ການສ້າງຕັ້ງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945 ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຕ້ອງເປັນໄປຂອງປະຫວັດສາດ. ນັ້ນແມ່ນການຕີລາຄາຂອງນັກຮຽນຮູ້ສາກົນຫຼາຍທ່ານທີ່ມີປະສົບການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ.
ກວ່າ 40 ປີທີ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະຫວັດສາດລ່າເມືອງຂຶ້ນໃນໂລກ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ ອິນດູຈີນ, ນັກປະຫວັດສາດ ຝລັ່ງ Alain Ruscio ຖືວ່າ, ເລື່ອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ຄັນທຸງຊີ້ນຳຂອງ ຫວຽດມິນ ແລະ ຜູ້ນຳ ໂຮ່ຈີມິນ, ກຳໄດ້ໂອກາດ ແລະ ກາຍເປັນຊາດທຳອິດໃນຈຳນວນຊົນຊາດໃນໂລກ ທີ່ຖືກພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝລັ່ງ ປົກຄອງ ດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ຂອງຕົນບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ນັ້ນແມ່ນຜົນງານພິເສດບໍ່ທຳມະດາ.
ໂດຍແມ່ນນັກຮຽນຮູ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍດ້ານການທູດ ແລະ ສົງຄາມຂອງ ຝລັ່ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນັກປະຫວັດສາດ ຝລັ່ງ Pierre Journoud ກໍ່ຖືວ່າ, ຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໄປຂອງການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ສວມບົດບາດຕັດສິນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຍ້ອນ ເພີ່ນ ແມ່ນການເຕົ້າໂຮມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຮັກຊາດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍເລືອກເອົາການຄົ້ນຄວ້າການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ໃນແງ່ມູມທີ່ແຕກຕ່າງ, ນັກປະຫວັດສາດຊາວ ນອກແວ Stein Tonnesson ພ້ອມກັບຜູ້ຮ່ວມງາມໄດ້ສະຫງວນເວລາເປັນຫຼາຍປີ ເພື່ອສະສົມໜັງສືພິມ ຫວຽດນາມ ດົກເລິບ (ຫວຽດນາມ ເອກະລາດ) 122 ສະບັບ, ໂດຍແນວໂຮມ ຫວຽດມິນ ພິມຈຳໜ່າຍແຕ່ປີ 1941 ຮອດປີ 1945. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດການສື່ສານທີ່ດີເລີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຫວຽດມິນ, ຍ້ອນບັນດາຄຳຂວັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນໜັງສືພິມສະບັບຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນສັ້ນໆ ແຕ່ມີກຳລັງຮຽກໂຮມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຊົນຊາດທີ່ຕ້ອງລໍຖ້າປົດປ່ອຍຕົນເອງມາເປັນເວລາຍາວນານແລ້ວ.