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ຂ່າວສານ

ນັກບິນຍິງເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົນອຳອິດຈະບິນຂຶ້ນອະວະກາດ - ໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ

ເຫດການນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຢືນຢັນຄຸນຄ່າ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ.
(ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຕ້ອນຮັບນາງ Amanda ຫງວຽນ)

ວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນາງ Amanda ຫງວຽນ, ແມ່ຍິງເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດຈະບິນຂຶ້ນຫ່ວງອະວະກາດໃນຍານອະວະກາດ New Shepard ຂອງ Blue Origin, ຄາດວ່າຈະບິນໃນກາງປີ 2025.

        ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ອວຍພອນນາງ Amanda ຫງວຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຫດການນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຢືນຢັນຄຸນຄ່າ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ລັດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດເຖິງວຽກງານຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ປາດຖະໜາວ່າ, ນາງ Amanda ຫງວຽນ ຈະສືບຕໍ່ສະໜິດຕິດພັນ, ອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 08 – 11 ກັນຍາ.
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