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ຂ່າວສານ

ນັກກິລາທີ 12 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024

ນັກກິລາຍິງທະນູ ເລກວກຟອງ ກາຍເປັນນັກກິລາທີ 12 ຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ.
ເລກວກຟອງ ນັກກິລາຍິງທະນູຊາຍ (ພາບ: ກິລາ ຫວຽດນາມ)

ເລກວກຟອງ ແມ່ນນັກກິລາຍິງທະນູຊາຍດີເດັ່ນຂອງປະເພດກິລາຍິງທະນູ ຫວຽດນາມ ລອດເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ Olympic ສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງແມ່ນການຄັດເລືອກນັກກິລາ 5 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກິລາ ຫວຽດນາມ ມີ 11 ຄົນຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic, ລວມມີ: ນັກກິລາຍິງ ຫງວຽນທິເທີດ (ລົດຖີບ), ຫງວຽນຮຸຍຮ່ວາງ (ລອຍນ້ຳ), ຈິ້ງທູວິງ ແລະ ເລທິມົ້ງຕວ່ຽນ (ຍິງປືນ), ຈິ້ງວັນວິງ (ຍົກນ້ຳໜັກ), ຫງວຽນທິເຮືອງ (ແຂ່ງເຮືອຄານູ), ຟ້າມທິເຫວະ (ພາຍເຮືອ rowing), ຫງວຽນຖຸຍລິງ ແລະ ເລດຶກຟາດ (ຕີດອກປີກໄກ່), ຫວໍທິກິມແອັງ ແລະ ຮ່າທິລິງ (ຕີມວຍ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຂຶ້ນແຜນການໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາເຫດການໃຫຍ່ຂອງການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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