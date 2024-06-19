ຂ່າວສານ
ນັກກິລາທີ 12 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024
ເລກວກຟອງ ແມ່ນນັກກິລາຍິງທະນູຊາຍດີເດັ່ນຂອງປະເພດກິລາຍິງທະນູ ຫວຽດນາມ ລອດເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ Olympic ສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງແມ່ນການຄັດເລືອກນັກກິລາ 5 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກິລາ ຫວຽດນາມ ມີ 11 ຄົນຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic, ລວມມີ: ນັກກິລາຍິງ ຫງວຽນທິເທີດ (ລົດຖີບ), ຫງວຽນຮຸຍຮ່ວາງ (ລອຍນ້ຳ), ຈິ້ງທູວິງ ແລະ ເລທິມົ້ງຕວ່ຽນ (ຍິງປືນ), ຈິ້ງວັນວິງ (ຍົກນ້ຳໜັກ), ຫງວຽນທິເຮືອງ (ແຂ່ງເຮືອຄານູ), ຟ້າມທິເຫວະ (ພາຍເຮືອ rowing), ຫງວຽນຖຸຍລິງ ແລະ ເລດຶກຟາດ (ຕີດອກປີກໄກ່), ຫວໍທິກິມແອັງ ແລະ ຮ່າທິລິງ (ຕີມວຍ).