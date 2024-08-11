ຂ່າວສານ
ນັກການເມືອງອິນເດຍ: ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າການຂອງຫວຽດນາມ ຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ
ໃນສະພາບການໂລກທີ່ນັບມື້ນັບສັບສົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 5 ບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຍົກສູງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ G. Devarajan, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກ All India Forward Bloc ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້
ຕາມທ່ານ Devarajan ແລ້ວ, ບັນດາບຸລິມະສິດທີ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມໄດ້ວາງອອກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຍາວນານຂອງຫວຽດນາມ. ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນປະຊາຄົມໂລກ ຈະຍົກສູງແງ່ຫວັງເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່;, ຊ່ວຍປະເທດ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ນຳມາເຊິ່ງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຄຸນຄ່າຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນມີການເຄົາລົບ ກົດໝາຍສາກົນ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນ, ພິເສດແມ່ນ ໃນສະພາບຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.