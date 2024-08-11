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ຂ່າວສານ

ນັກການເມືອງອິນເດຍ: ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າການຂອງຫວຽດນາມ ຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 5 ບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຍົກສູງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວໂລກ.
ພາບປະກອບ

ໃນສະພາບການໂລກທີ່ນັບມື້ນັບສັບສົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 5 ບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຍົກສູງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ G. Devarajan, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກ All India Forward Bloc  ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

   ຕາມທ່ານ Devarajan ແລ້ວ, ບັນດາບຸລິມະສິດທີ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມໄດ້ວາງອອກແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຍາວນານຂອງຫວຽດນາມ. ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນປະຊາຄົມໂລກ ຈະຍົກສູງແງ່ຫວັງເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່;, ຊ່ວຍປະເທດ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ນຳມາເຊິ່ງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຄຸນຄ່າຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນມີການເຄົາລົບ ກົດໝາຍສາກົນ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ ອັນຄົບຖ້ວນ, ພິເສດແມ່ນ ໃນສະພາບຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
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