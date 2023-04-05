ຂ່າວສານ
ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການພັດທະນາເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັນຊອກຫາວິທີການຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ ພວມປະສົບ, ໃນນັ້ນມີຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ. ບັນດາຝ່າຍຕ້ອງກຳນົດວ່າບັນດາໂຄງການລົງທຶນລວມ ແລະ ໂຄງການແຫ່ງຊາດມີຄວາມໝ!ຍໃຫ້ແກ່ທົ່ວເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ, ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງວົງຄະນະຍາດ, ຍົກອອກບັນດາວິທີການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງຮອບດ້ານ. ບັນດາການນຳໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ.