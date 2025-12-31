Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໂດຍ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຝາກ​ມາ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍຊາວຫວຽດນາມຝາກມາ, ກວມເອົາປະມານ 60% ປະລິມານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຝາກມາ.
(ພາບປະກອບ: VOV)

ວັນທີ 29 ທັນວາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດສາຂາເຂດ 2 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈຳນວນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຝາກມານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄາດວ່າບັນລຸ 10,5 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍຊາວຫວຽດນາມຝາກມາ, ກວມເອົາປະມານ 60% ປະລິມານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຝາກມາ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສດຖະກິດຂອງນະຄອນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາໂຄງການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຈຸດສຸມ. ຜ່ານແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຝາກມາ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍືນຍົງ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ. ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິງອກລຽນ, ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສາຂາເຂດ 2, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຄາດວ່າ ປີ 2026, ແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຝາກມາປະເທດ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ທາງນະຄອນພວມມີມາດຕະການ, ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະຜັນຂະຫຍາຍ ເຊິ່ງຕ້ອງການເງິນລົງທຶນຫຼາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

