ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ເຢືອງແອັງດຶກ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Ingrid Christensen, ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງວ່າການອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ. ທ່ານ ເຢືອງແອັງດຶກໄດ້ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຂອງ ILO ຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດແຮງງານ ໂດຍ ILO ອຸປະຖຳ. ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະມານະພະຍາຍາມກ່ວາອີກ, ສົມທົບກັບ ILO ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ. ນະຄອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງໂຄງການ “ໜູນຊ່ວຍເຕັກນິກຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານເດັກຢູ່ ຫວຽດນາມ”, ຍາມໃດກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນ, ດຳລົງຊີວິດ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Ingrid Christensen ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ILO ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບນະຄອນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ນຳມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ.