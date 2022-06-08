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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ທ່ານນາງ Ingrid Christensen ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ILO ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບນະຄອນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ນຳມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ.
  ການເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ເຢືອງແອັງດຶກ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Ingrid Christensen, ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງວ່າການອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ. ທ່ານ ເຢືອງແອັງດຶກໄດ້ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຂອງ ILO ຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດແຮງງານ ໂດຍ ILO ອຸປະຖຳ. ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະມານະພະຍາຍາມກ່ວາອີກ, ສົມທົບກັບ ILO ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ. ນະຄອນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງໂຄງການ “ໜູນຊ່ວຍເຕັກນິກຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານເດັກຢູ່ ຫວຽດນາມ”, ຍາມໃດກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນ, ດຳລົງຊີວິດ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Ingrid Christensen ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ILO ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບນະຄອນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ນຳມາເຊິ່ງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 2 ໃນຂົງເຂດການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງໃນເນື້ອໃນນີ້.
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