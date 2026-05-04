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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ 30 ເມ​ສາ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ​ເກືອບ 1,7 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ

ຕາມ​ພະ​ແນກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ແລ້ວ, ໃນ 9 ວັນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 25 ເມ​ສາ ຫາ​ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຄາດ​ວ່າ ທາງນະ​ຄອນໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ປະ​ມານ 190.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ພາຍ​ໃນ​ 1,5 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ.
  ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ປຶ້ມ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ (ພາບ: qdnd.vn)  
ໃນ​ວັນ​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ ແລະ ວັນ​ບຸນ 30 ເມ​ສາ - 1 ພຶດ​ສະ​ພາແກ່​ຍາວ, ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ, ຊ່ວຍ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນຮັບ​ຮູ້ ​ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ. ຕາມ​ພະ​ແນກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ແລ້ວ, ໃນ 9 ວັນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 25 ເມ​ສາ ຫາ​ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຄາດ​ວ່າ ທາງນະ​ຄອນໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ປະ​ມານ 190.000 ເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ພາຍ​ໃນ​ 1,5 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ. ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ​ໃນຍາມ​ພັກ​ແລ້ງເວົ້າ​ລວມ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ພັກ​ ບຸນ​ໄຫ້​ວ​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ຮຸ່ງ 30 ເມ​ສາ ແລະ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້, ແນະ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ໃໝ່​ເດືອບ 1000 ຢ່າງ. ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ແມ່ນ​ວັນ​ບຸນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 22 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ວຽນ​ມາ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ” ແລະ ວັນ​ບຸນ​ເຂົ້າ​ຈີ 2026 ເຊິ່ງ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຢັ້ງຢືນບັນດາກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັດ Hanta ຢູ່ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

WHO ຢັ້ງຢືນບັນດາກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັດ Hanta ຢູ່ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ໝາກຜົນການວິໄຈໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເກີດມີໄວຣັດ Hanta, ເຊິ່ງແມ່ນໄວຣັດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດດ້ານລະບົບຫາຍໃຈອັນຕະລາຍ.
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