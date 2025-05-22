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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ ບັນລຸບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຕາຕະລາງ startup ທົ່ວໂລກ

ຕາມ StartupBlink ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ຢ່າງລຽນຕິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພີມຂັ້ນທົ່ວໂລກ.
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ລື່ນ 1 ຂັ້ນຂຶ້ນຂັ້ນ 110 ລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ບົດລາຍງານດັດຊະນີລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ 2025” ໂດຍສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນທີລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ StartupBlink ຫາກໍ່ປະກາດຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ລື່ນ 1 ຂັ້ນຂຶ້ນຂັ້ນ 110 ລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ, ບັນລຸລະດັບສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດນະຄອນນອນໃນ top 5 ລະບົບນິເວດ startup ປະດິດຄິດສ້າງແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຕາມ StartupBlink ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ຢ່າງລຽນຕິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເພີມຂັ້ນທົ່ວໂລກ. StartupBlink ຕີລາຄາວ່າ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສູນ startup ຟົດຟື້ນ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ກໍ່ຕາມບົດລາຍງານຂອງ StartupBlink, ດ່ານັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸເມື່ອເລື່ອນ 130 ຂັ້ນ, ຢືນອັນດັບທີ 766 ທົ່ວໂລກ. ດ່ານັ້ງ ກໍ່ນອນໃນ 12 ລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອສະເໜີທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ “ດັດຊະນີລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ 2025”, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລະບົບນິເວດ startup “ຮ້ອນເຮັ່ງ” ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ປ່າອູມິງ ນອນຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ຈາກແມ່ນ້ຳ ອົງດົກ ທາງທິດໃຕ້ແຂວງ ກ່າເມົາ ຫາ ແມ່ນ້ຳ ກ໊າຍເລີ໊ນ ທາງທິດເໜືອແຂວງ ກຽນຢາງ. ສອງລຳແມ່ນ້ຳ ແຈ່ມແຈ້ມ ແລະ ກ໊າຍເຕົ່າ ປະສານເຂົ້າກັນແບ່ງແຍກປ່າອູມິງ ກາຍເປັນສອງສ່ວນເກືອບເທົ່າກັນ ນັ້ນແມ່ນປ່າ ອູມິງເທື້ອງ ຢູ່ທາງທິດເໜືອ ແລະ ປ່າອູມິງຮະ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້. ປ່າອູມິງຮະ ມີຊື່ສຽງດ້ວຍທັດຊະນີຍະພາບທຳມະຊາດຮົກເຮື້ອພ້ອມກັບສັດພຶກສາຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
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