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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ທ້າຍປີ 2022, ເຖິງວ່າ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຍັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ.
  ເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ເປີດກວ້າງກວ່າ (ພາບປະກອບ)  
ກຳມະບານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທຸກຂັ້ນ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 753.000 ຄົນໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີແມວ ດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ. ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ທ່ານ ຟ້າມຈິເຕິມ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ້າຍປີ 2022, ເຖິງວ່າ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຍັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ. ເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ເປີດກວ້າງກວ່າ, ລວມທັງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດໃນການສົມທົບກັບອົງການກຳມະບານ ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ, ຄົບຖ້ວນກວ່າ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ແລະ ຕິດພັນກັບວິສາຫະກິດກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ສູ້​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ປີ 2023 ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ສູ້​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ປີ 2023 ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນການລະອຽດໃຫ້ປີ 2023 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ຂອງປີ 2023 ຢ່າງມີໄຊ.
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