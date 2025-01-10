ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບບັນດາອະດີດການນຳພັກ, ລັດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ພະນັກງານອາວຸໂສດີເດັ່ນ ແລະ ຜູ້ແທນປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງທິດໃຕ້.
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະເທດຊາດ. ສູນກາງພັກໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ການກຳນົດຄວາມຮັບຮູ້ໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນ ຂອງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກກອມມູນິດ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ສີວິໄລ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າແມ່ນປັບປຸງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງຕາມທິດ “ກະທັດລັດ - ເຂັ້ມແຂງ - ປະສິດທິຜົນ - ປະສິດທິພາບ”. ວຽກງານນີ້ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ, ຄວບຄຸມສິດອຳນາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສວຍໃຊ້ອຳນາດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການເງິນ, ທະນາຄານ ແລະ ເງິນຕາຢ່າງແຮງ. ສ້າງພື້ນຖານການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ, ມີລາຍຈ່າຍຕ່ຳ, ບັນລຸມາດຖານສາກົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈິດໃຈ Startup ແລະ ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພາລະກິດຂອງຕົນໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ.