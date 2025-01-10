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ຂ່າວສານ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳພັກ, ລັດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພາລະກິດຂອງຕົນໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ພະນັກງານອາວຸໂສດີເດັ່ນ ແລະ ຜູ້ແທນປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງທິດໃຕ້.

ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະເທດຊາດ. ສູນກາງພັກໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ການກຳນົດຄວາມຮັບຮູ້ໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນ ຂອງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາ, ກຳອຳນາດຂອງພັກກອມມູນິດ, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ສີວິໄລ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າແມ່ນປັບປຸງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງຕາມທິດ “ກະທັດລັດ - ເຂັ້ມແຂງ - ປະສິດທິຜົນ - ປະສິດທິພາບ”. ວຽກງານນີ້ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ, ຄວບຄຸມສິດອຳນາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສວຍໃຊ້ອຳນາດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການເງິນ, ທະນາຄານ ແລະ ເງິນຕາຢ່າງແຮງ. ສ້າງພື້ນຖານການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ, ມີລາຍຈ່າຍຕ່ຳ, ບັນລຸມາດຖານສາກົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈິດໃຈ Startup ແລະ ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພາລະກິດຂອງຕົນໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນພ້ອມກັນທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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