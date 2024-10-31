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ຂ່າວສານ

ທ​່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ Shehbaz Sharif

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ປາກິດສະຖານ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ,ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ (FII) ຄັ້ງທີ 8 ຢູ່ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ປາກິດສະຖານ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ,ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງບັນດາເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການນຳການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກດ ແທດຈິງ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif ສະເໜີສອງຝ່າຍຕ້ອງສ້າງເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າຫວຽດນາມ - ປາກິດສະຖານບັນລຸລະດັບ 10 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຈະໄດ້ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມປາກິດສະຖານໃນໄວໆນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດລົງທຶນ SALIC

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດລົງທຶນ SALIC

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກະສິກຳແມ່ນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ SALIC ຈະລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.
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