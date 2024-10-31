ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ (FII) ຄັ້ງທີ 8 ຢູ່ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ປາກິດສະຖານ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ,ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງບັນດາເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການນຳການພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກດ ແທດຈິງ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິດສະຖານ Shehbaz Sharif ສະເໜີສອງຝ່າຍຕ້ອງສ້າງເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າຫວຽດນາມ - ປາກິດສະຖານບັນລຸລະດັບ 10 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຈະໄດ້ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມປາກິດສະຖານໃນໄວໆນີ້.